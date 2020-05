Giorgia Meloni su Cesare Battisti: "Pronti a fare barricare". La scarcerazione del terrorista una grana per Bonafede

09 maggio 2020 a

a

a

"Pronti a fare barricate". Giorgia Meloni annuncia battaglia con il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sul fronte Cesare Battisti. "Dopo boss e mafiosi di ogni tipo, ora anche l'assassino e terrorista Battisti chiede di essere scarcerato perché 'impaurito' da un possibile contagio da Covid in galera", spiega su Facebook la fondatrice di Fratelli d'Italia. "Lo Stato non si pieghi alle richieste di questo criminale: FdI è pronta a fare le barricate per impedire in ogni modo che l'assassino Battisti la faccia franca con la scusa del coronavirus".

"Una raffinata trappola per topi". Meloni e il Mes, il nuovo volto dell'euro-capestro: cosa non ci dicono

Poche ore prima, anche Matteo Salvini era stato durissimo con l'ex terrorista dei Pac: "Quando ha ucciso non aveva paura però, e non chiese alle sue vittime se avevano paura... Stia in carcere, al sicuro, fino alla fine dei suoi giorni", ha tuonato il leader della Lega. Bonafede e i tecnici del Ministero della Giustizia sono avvertiti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.