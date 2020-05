Sondaggio Emg Acqua, ancora giù la Lega. I dati sorprendenti su Italia Viva

10 maggio 2020 a

a

a

Un nuovo sondaggio, una ulteriore rilevazione che conferma il calo della Lega. Si tratta di quella proposta ad Agorà di Rai 3e realizzata da Emg Acqua, in cui il Carroccio comunque si conferma primo partito, e anche con qualche punto in più rispetto ad altre rilevazioni circolate negli ultimi giorni: il partito di Matteo Salvini viene dato al 27,9%, in calo di 0,5 punti percentuali negli ultimi sette giorni. Dunque il Pd, stabile al 20,7 per cento. Terza forza il M5s, anche in questo caso dato in risalita al 15,1% rispetto al 14,7% della settimana precedente. Cresce anche Giorgia Meloni con i Fratelli d'Italia al 13,9%, in ascesa di 0,2 punti percetuali. Poi Forza Italia al 6,4% in calo dello 0,2 per cento. Ma nel sondaggio di Emg Acqua c'è un dato che sorprende più degli altri, ed è quello relativo ad Italia Viva di Matteo Renzi, data in calo dello 0,1% ma comunque al 5%, una cifra robusta e decisamente superiore rispetto a quella degli altri sondaggi delle ultime settimane.

Il ribaltone di Feltri: "Perché mandare a casa Conte?". Tutto vero: un premier blindatissimo

"Mai così in basso": Conte in discesa libera. Il sondaggio, Fase 2 tomba politica del premier

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.