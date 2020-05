Sondaggio Swg per Enrico Mentana, la Lega cresce e stacca il Pd: il partito di Zingaretti segna una discesa libera

11 maggio 2020 a

La Lega cresce. Il sondaggio di Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana sembra andare in controtendenza rispetto a quanto sostenuto fino ad ora. Il partito di Matteo Salvini registra infatti un +0,5 raggiungendo così il 27,8 per cento in una sola settimana. Cattive notizie invece per il Partito democratico che cala del -0,7 per cento fermandosi al 19,5. Cresce, invece, l'altra forza politica al governo, il Movimento 5 Stelle che vanta un 16,7 (+0,5).

Giorgia Meloni smentisce il trend positivo di Fratelli d'Italia che arriva al 14,6 con un -0,3 rispetto alle valutazioni della settimana precedente. A crescere, esattamente quanto perde il Pd, è Silvio Berlusconi: Forza Italia segna così un +0,7 e si attesta al 6 per cento

