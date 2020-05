Giorgia Meloni su Silvia Romano: "È vittima di rapitori e governo", la figuraccia mondiale di Conte e Di Maio

13 maggio 2020 a

“Silvia Romano è una vittima, dei suoi rapitori e anche di un governo che ha spettacolarizzato la sua tragedia, invece di provare pietà per una giovane donna alla quale sono stati rubati due anni di vita”. Così Giorgia Meloni si è espressa in un’intervista rilasciata all’Huffington Post sulla 25enne milanese che è tornata a casa dopo il sequestro in Kenya e la prigionia in Somalia. La leader di Fratelli d’Italia è arrabbiata per le violenze subite da questa ragazza, che andava riportata a casa in silenzio ma “il bisogno di Conte e Di Maio di raccontare la loro presunta vittoria ha in realtà regalato all’Italia una tremenda sconfitta al cospetto del mondo”.

La Meloni si riferisce soprattutto alla storia del presunto riscatto: “È giusto mobilitarsi per riportare a casa i connazionali rapiti. Ma è stato gravissimo dare apertamente il segnale che l’Italia paga i riscatti per i sequestri, perché questo espone al pericolo tutti gli italiani che sono all’estero”. Il portavoce di Al Shabaab, l’organizzazione che ha tenuto sotto sequestro la Romano per 18 lunghi mesi, ha dichiarato che i soldi del riscatto finanzieranno la jihad: “Sono rimasta di sasso - ha commentato la Meloni - pagare il riscatto è una sconfitta. Punto. Se lo fai non lo racconti. Altrimenti è una cosa idiota”. Per la leader di FdI al governo non resta che fare una cosa sola: “I terroristi e i rapitori di Silvia devono essere stanati casa per casa. L’esecutivo italiano deve dare al mondo il segnale chiaro che non è vantaggioso rapire i nostri connazionali”.

