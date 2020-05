Teresa Bellanova piange per gli immigrati, Giorgia Meloni: "Gli italiani in lacrime per la disperazione"

14 maggio 2020 a

Fanno discutere le lacrime di Teresa Bellanova, il ministro dell'Agricoltura di Italia Viva che si è commossa in diretta televisiva per la regolarizzazione degli immigrati che invocava da settimane. Un po' alla Elsa Fornero, se non fosse che quest'ultima, dopo averli massacrati e spennati, piangeva per i pensionati italiani. Lacrime, quelle della Bellanova, su cui si è abbattuta la reazione di Giorgia Meloni, che ha commentato: "Centinaia, forse migliaia di italiani in queste settimane hanno pianto per la disperazione di aver perso tutto o per timore di perderlo. Aspettando un aiuto che non è arrivato. Stasera il Ministro Bellanova si è commossa. Ma per la regolarizzazione degli immigrati. Sono basita", ha concluso la leader di Fratelli d'Italia.

"Bellanova piange per i migranti". Meloni basita: "E le lacrime degli italiani per un aiuto mai arrivato?". Game, set, match

