Sondaggio Fabrizio Masia, la fiducia nel governo al 36%. Netta bocciatura per Palazzo Chigi

Nessuna grossa novità rispetto alla settimana precedente, ma il quadro dipinto dal sondaggio Emg Acqua di Fabrizio Masia parla chiaro. La rilevazione, proposta nel corso di Agorà su Rai 3, mette in luce come la fiducia degli italiani nel governo sia tutt'altro che altissima. I giudizi positivi, al 14 maggio, sono infatti pari al 36%, così divisi: il 31% ha un giudizio "abbastanza positivo", il 5% "molto" positivo. Vincono, insomma i giudizi negativi, che arrivano al 45%: il 23% ha "per nulla" fiducia nel governo, il 22% invece ne ha "poca". Infine, un 19% che preferisce non rispondere sull'argomento. Insomma, il governo di Giuseppe Conte sembra aver stufato.

