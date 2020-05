Nicola Porro, Matteo Salvini rilancia il video sulla sanatoria: "Una str***ta, cosa doveva fare il governo"

14 maggio 2020 a

a

a

“Quello che ci voleva non era questa str*** della sanatoria”. Si esprime senza mezzi termini Nicola Porro, che disapprova la regolarizzazione dei migranti in un momento di depressione economica come questo. “Sapete - ha aggiunto il conduttore di Quarta Repubblica - quanti lavoratori entreranno nell’agricoltura? Mille, mille e cinquecento, non ci saranno i tempi, sarà tutto marcio”. Secondo Porro la soluzione migliore sarebbe stata quella dei “corridoi verdi, come hanno fatto tedeschi e francesi. Quello che serviva davvero erano i voucher, cioè pagare le persone con semplicità”.

Video su questo argomento "Per nulla d'accordo": sanatoria immigrati, la rabbia di Luca Zaia

Matteo Salvini ha rilanciato sui social il video del giornalista: “Fa bene ad arrabbiarsi. Per risolvere i problemi contingenti dei lavori agricoli la strada da percorrere era quella dei corridoi verdi”. E invece il governo ha attuato una “maxisanatoria indiscriminata che - ha aggiunto il segretario della Lega - secondo quando detto oggi da un ministro del Pd riguarderà anche i richiedenti asilo a cui sia stata rifiutata la domanda”. Di conseguenza per Salvini si tratta di “una grande presa in giro, per non dire di peggio”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.