Silvio Berlusconi, nuovo addio per Forza Italia: il deputato Francesco Scoma passa a Matteo Renzi

16 maggio 2020 a

a

a

La quarantena non ferma i transfughi. Altro addio dalle fila di Forza Italia, Francesco Scoma lascia Silvio Berlusconi per Matteo Renzi. Il deputato palermitano, forzista dal 1996, passa a Italia Viva. A darne notizia è lui stesso, che afferma: "In Forza Italia non esiste più dialettica politica, non esiste più dialogo ma soprattutto non esistono più proprio quegli stessi valori in cui credo e che ovviamente sono basilari per costruire nuovi progetti per questo Paese che, oggi più che mai, ha bisogno di un nuovo futuro per tutti noi. In Forza Italia - aggiunge - c'è molto egoismo e chi guida il partito pensa solo a se stesso, in Sicilia soprattutto".

Berlusconi rivoluziona Forza Italia: nuovi big ai vertici, c'è anche un impensabile ritorno

Ma l'ex azzurro non ci va leggero e rivela i rapporti con l'attuale coordinatore dei forzisti nell'Isola, Gianfranco Miccichè. "Con lui sono sempre stati alti e bassi, mentre sarò sempre grato solo ed unicamente a Berlusconi". Poi il nuovo endorsement: "Con Matteo ci siamo incontrati più volte nelle ultime settimane e condividiamo tante idee. Siamo entrambi dei moderati".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.