Beppe Grillo ritirato dal M5s, indiscreto: "Sa che lo considerano un vigliacco, con chi passa il tempo ora". Soldi, suo unico obiettivo?

In poche righe, Beppe Grillo viene demolito politicamente e professionalmente da Luigi Bisignani. L'editorialista sul Tempo tratteggia il ritiro a vita privata del fondatore del Movimento 5 Stelle come un momento di grande travaglio interiore. "Si rende conto che i suoi seguaci lo considerano un vigliacco per essere sparito dalla scena e non aver saputo tenere unito il Movimento dopo aver aperto al Pd - scrive perfido Bisignani -. Pare che ormai passi ore solo con Stefano Benni alla ricerca di un nuovo canovaccio per tornare, quando mai sarà, a riempire i teatri e fare incassi che, da buon genovese, gli mancano come l'aria". Più cattivo di così, non si può...

