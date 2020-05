Daniela Santanchè contro Gennaro Migliore a L'aria che tira: "Voi siete chic, per questo spendete per i monopattini"

18 maggio 2020 a

"Il decreto Maggio? Un'ipotesi". Daniela Santanchè colpisce il governo nel suo punto più debole: l'incapacità. La senatrice di Fratelli d'Italia, in collegamneto con L'Aria Che Tira, non può far altro che constatare un ritardo ingiustificato sui provvedimenti che i giallorossi avrebbero dovuto prendere per aiutare gli italiani contro l'emergenza coronavirus e che ancora non hanno preso. "Litigano tra di loro, oggi molte aziende non hanno aperto perché non sapevano come fare. Ma di che parliamo? Caro Migliore - prosegue la Santanchè - ma i 55 miliardi non sono soldi che date voi, ma soldi dei cittadini italiani, sulle teste dei nostri figli". Poi la senatrice rinfresca la memoria del deputato di Italia Viva, ricordandogli che senza il voto delle opposizioni l'esecutivo non sarebbe riuscito a sostenere la maggioranza.

Ma l'invettiva firmata Santanchè non finisce qui, nonostante il tentativo, invano, di Migliore di prendere la parola, la senatrice riesce ugualmente a zittirlo: "Non mi interrompa, io non l'ho fatto con lei". E ancora sul bonus monopattino: "Voi siete chic, abitate nel centro delle città e quindi avete messo 110 milioni per i monopattici elettrici". Un'affermazione che subito stizzisce il renziano: "Tu non sai neanche dove sono nato", tenta di arrampicarsi sugli specchi con pessimi risultati.

