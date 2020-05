Maria Elena Boschi e l'incontro con con il capo di gabinetto di Giuseppe Conte: Renzi grande assente. Premier già finito?

18 maggio 2020 a

La mozione di sfiducia ad Alfonso Bonafede potrebbe rivelarsi la goccia che fa traboccare il vaso, o meglio, il pretesto per far cadere Giuseppe Conte. "Come votiamo sulla mozione di sfiducia a Bonafede? Vediamo intanto se Conte ci telefona, se pensa che mercoledì sarà un giorno qualunque non andrà lontano...". svela il braccio destro di Matteo Renzi, il vicepresidente della Camera Ettore Rosato. Italia Viva è infatti tentata, anzi tentatissima, di votare la mozione "garantista" presentata da Emma Bonino in Senato. Senza dimenticare che anche il centrodestra farà di tutto per sfiduciare il Guardasigilli nel mirino della polemica. Il ministro grillino ha infatti sollevato un polverone senza precedenti dopo le accuse di Nino Di Matteo. L'ex pm antimafia ha riferito a Non è l'Arena di essere stato escluso dalla presidenza del Dap dopo che i boss mafiosi hanno manifestato tutta la loro contrarietà.

"Gestione criticabile". Casini prepara l'agguato a Conte? Ufficiale: sulla sfiducia a Bonafede il premier salta

E così il prmeier deve correre ai ripari. Oggi la capogruppo alla Camera di Iv, Maria Elena Boschi, vedrà il capo di gabinetto di Conte, Alessandro Goracci, per chiudere l'accordo sull'agenda che i renziani vogliono imporre al governo, da loro considerato troppo atrazione grillina". Un'incontro che non vede la presenza del leader Matteo Renzi, il che è tutto un dire: Conte è già finito.

