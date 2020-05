Laura Ravetto dà del "renziano" a Nardella, lui sbotta: "Non sono di Italia Viva"

19 maggio 2020 a

Una piccola gaffe per Laura Ravetto che, durante Coffee Break su La7, ha associato Dario Nardella a Italia Viva. Una frase che il sindaco di Firenze non pare aver preso benissimo: "Innanzitutto cara Ravetto io sono del Pd e non di Italia Viva", esordisce il primo cittadino, interrotto dalla Ravetto che tra le risate chiede perdono: "Scusa Dario, non sapevo del divorzio da Matteo Renzi". Poi Nardella continua: "Tranquilla, non penso che tu l'abbia fatto apposta".

E ancora, questa volta abbandonando le battute: "Vi chiedo, da opposizione, di fare in Parlamento un patto serio per aiutare i comuni". Ma la deputata di Forza Italia non dimentica lo scivolone e mette il dito nella piaga: "Scusa, non voglio fare dell'ironia, ma non sapevo del divorzio da Renzi". Ancora una volta la Ravetto non riesce a trattenere la risata, forse memore delle diatribe tra Pd e Iv.

