Roberto Giachetti "sfiducia" Giuseppe Conte: "Servirebbe un governo di unità nazionale. Parliamo con Giorgetti"

Proprio nel momento in cui tra Italia Viva e Giuseppe Conte sembrava essere tornato un poco di sereno, dopo le molteplici minacce senza seguito di Matteo Renzi, piovono le parole di Roberto Giachetti, intervistato da La Stampa. Il deputato di Iv commenta le parole di Giancarlo Giorgetti, infuriato dopo gli attacchi del grillino Riccardo Ricciardi in aula. Il plenipotenziario leghista aveva ricordato come "Sergio Mattarella chiede il dialogo". E Giachetti, sornione, afferma: "Non mi nascondo, io da sempre penso ci vorrebbe un governo di unità nazionale. Ma mi rendo conto che in questo momento i margini per questa operazione non ci sono, con Salvini che spara a palle incatenate e anche per le posizioni della Meloni. Per questo dico: Cerchiamo almeno una via intermedia, che magari pul aiutare l'opposizione a passare dalla linea-Salvini a quella moderata di Giorgetti...". Parole pesanti, quelle di Giachetti. In primis pesanti contro Conte, perché dice chiaro e tondo che vorrebbe un governo di unità nazionale, dunque non vorrebbe il governo in carica ora. Poi l'occhio strizzato alla Lega. Certo, a Giorgetti e non a Salvini. Ma l'ennesimo segnale da Italia Viva al Carroccio è arrivato, forte e chiaro.

