Mezz'ora in più, Luca Zaia e la frecciatina a chi crede in una rivalità con Salvini: "La Lega è eterogenea come idee, questo è sinonimo di garanzia"

24 maggio 2020 a

a

a

Luca Zaia una volta per tutte mette a tacere chi vede la Lega divisa tra due fuochi con un governatore del Veneto pronto a soffiare il posto a Matteo Salvini. "Siamo un partito importante dal punto di vista della rappresentanza e anche molto eterogeneo come idee - spiega a Mezz'ora in più su Rai 3 -. Ognuno vede il lato della medaglia che vuole vedere, io mi sento di dire che questa eterogeneità è anche sinonimo di garanzia". Più chiaro di così.

"Pronto a portarlo in tribunale". Luca Zaia di premier Conte non ne può più: coronavirus, a mali estremi estremi rimedi

Poi il governatore si sofferma anche sugli aiuti europei ai paesi colpiti dall'emergenza coronavirus: "Noi abbiamo una posizione di no netto, io da cittadino non ho ancora capito le condizioni di questi eventuali prestiti". E ancora: "Io non sono assolutamente antieuropeista- conclude il leghista- ma questo modello non funziona, noi non siamo per uscire ma per migliorare l'Europa".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.