Matteo Salvini riparte con il turbo: il piano estivo per scalare ancora i sondaggi

La Lega perde qualche punto percentuale nei sondaggi. Motivo, questo, per cui per il suo leader, Matteo Salvini, è meglio posticipare le elezioni a ottobre, passata l'estate. "Ci penso io, questa estate, a risollevare le sorti della Lega, ci ripresenteremo più forti di prima proprio a ridosso delle amministrative e delle regionali" ha spiegato l'ex ministro secondo Repubblica a tutto lo stato maggiore. Seduto a tavolino con Luca Morisi, suo capo comunicazione, Salvini ha già pensato a tutto quello che sembra una vera e propria strategia di rilancio. Il punto cruciale sta nel ritornare in mezzo alla gente, punto di forza indiscusso del leghista, L'evocazione del ritorno della "gente alle manifestazioni politiche da luglio" è un esempio del nuovo mini-giro d'Italia nei due mesi estivi previsti con Morisi e compagni.

Quello del Carroccio sarebbe un giro a tappe in tutte le località turistiche, con appuntamenti resi "sicuri" dal distanziamento e dalle mascherine degli "spettatori". Niente palchi e assembramenti, insomma. Ma il quotidiano non esclude nemmeno il ritorno di Salvini al Papeete, intenzionato a non darla vinta "ai radical chic che per un anno lo hanno bollato come quello del Papeete" e a dimostrare che bisogna far ripartire il turismo e aiutare gli imprenditori italiani.

