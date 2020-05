Matteo Salvini a processo per Open Arms? Il retroscena: perché Matteo Renzi potrebbe "salvarlo"

25 maggio 2020 a

Domani o al massimo il giorno successivo, la giunta per le autorizzazioni del Senato è chiamata a decidere sulla vicenda della nave Open Arms. L'allora ministro dell'Interno, Salvini, è accusato di "plurimo sequestro di persona aggravato", per aver ritardato lo sbarco dei 107 migranti che la Ong aveva tratto in salvo. Si ripropone, scrive il Giornale, una vecchia questione: l'autonomia della politica dalla magistratura, che è importante, per il buon funzionamento delle istituzioni, quanto il suo contrario. Una mano insperata per Matteo Salvini può arrivare da Matteo Renzi.

Il leader di Italia Viva ha dimostrato proprio nelle ultime settimane di pensarla esattamente all'opposto di Salvini sui temi dell'immigrazione: una ministra del suo partito, Teresa Bellanova, è riuscita a far approvare una sanatoria che regolarizzerà la presenza di più di 200mila migranti nel nostro Paese. Per cui Renzi, che non può essere certo accusato di intelligence con il leader della Lega sull'argomento e che ha avuto i suoi problemi sia pure non direttamente con la giustizia, può rivendicare il primato della politica su questi temi ed evitare che la magistratura si arroghi erroneamente un ruolo di supplenza portando Salvini sul banco degli imputati. Salvando il soldato Salvini, con una presa di posizione ufficiale o usando le liturgie parlamentari, l'ex premier che è tentato - avrebbe la possibilità di rivendicare non con le parole, ma con i fatti il primato della Politica. Questo, almeno, il pensiero di Augusto Minzolini.

