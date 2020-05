Federica Mogherini, è ufficiale: nuovo rettore del Collegio d'Europa. "Non vedo l'ora di iniziare", ma i colleghi...

26 maggio 2020 a

L'italiana Federica Mogherini è stata nominata nuovo rettore del Collegio d'Europa". Nonostante le polemiche e le contestazioni l'ex ministra Pd, poi voluta da Matteo Renzi come Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza (nonché ex vicepresidente della Commissione europea) si prende un'altra prestigiosa poltrona che che arricchisce clamorosamente curriculum e conto in banca (percepirà 14mila euro al mese).

"Violate tutte le procedure". Mogherini, poltrona da 14mila euro al mese: Liberation la inchioda

L'ininfluente Lady Pesc, che nel suo mandato a Strasburgo ha raccolto molte critiche e pochi consensi a livello internazionale, ha subito commentato su Twitter: "Non vedo l'ora di iniziare questo nuovo entusiasmante viaggio con tutti i colleghi, il personale e gli studenti del Collegio d'Europa". Chissà se i colleghi avranno lo stesso entusiasmo: a giudicare dalle prime reazioni quando qualche settimana fa era trapelato il suo nome, c'è da dubitarne.

