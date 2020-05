Luca Palamara, il guaio di Sergio Mattarella: retroscena, perché lo scandalo-Csm aiuta Giuseppe Conte

28 maggio 2020 a

a

a

In un retroscena pubblicato su Dagospia, tutto dedicato al Recovery Fund e alla vera portata dello strumento messo a disposizione dell'Europa, si parla anche di Sergio Mattarella, ossia l'uomo che secondo Dago ha "in mano la tenuta del paese". Lui, infatti, l'unica vera autorità riconosciuta all'estero. E sarebbe sempre il presidente della Repubblica ad avere telefonate con cadenza settimanale con Emmanuel Macron e Steinmeier, oltre al filo diretto con David Sassoli. Il tutto, per "putnellare la linea europea che riserva all'Italia il grosso dei fondi".

"Mattarella, restiamo in ansiosa attesa". Salvini salvato? Non è ancora finita: Feltri, bomba Palamara sul Colle

Obiettivo condiviso da Merkel e Mattarella sarebbe quello di tenere in piedi il governo, perché l'Italia in un periodo come questo rischierebbe troppo sotto i colpi della speculazione finanziaria internazionale. Il punto è che, nota sempre Dago, in questo momento i margini d'azione dell'inquilino del Colle sono un poco più ridotti, o più che altro compressi da una nuova emergenza: quella del Csm, esplosa con le intercettazioni di Luca Palamara. Scrive infatti Dago: "Malgrado quello che scrive il quirinalista del Corriere Marzio Breda, la faccenda del Csm va affrontata più prima che poi. La riforma di un organo di rilevanza costituzionale non può non passare per le mani del Presidente della Repubblica, che per di più lo presiede", conclude. Insomma, il caso diventa una sorta di altro alleato di Giuseppe Conte: il capo dello Stato in questo momento ha talmente tante grane da non potersi permettere un cambio della guardia a Palazzo Chigi.

“Chi può far cadere Conte”. Travaglio fa i nomi da Floris: non solo Renzi, altro "golpe bianco"?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.