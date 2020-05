Matteo Salvini, l'indiscrezione: la Lega vuole Franco Frattini candidato sindaco a Roma

28 maggio 2020 a

a

a

Matteo Salvini pensa a Franco Frattini come candidato sindaco a Roma. Una apertura, scrive il Tempo, della Lega a dirigenti politici e società civile. Le elezioni amministrative si terranno tra un anno esatto, nella primavera 2021 e Roma è in cima all'agenda politica nazionale. Salvini sa bene che la campagna elettorale per il Campidoglio partirà a ottobre e sa anche che il principale competitor la Lega se lo ritrova in casa: Fratelli d'Italia, che non fa mistero di rivendicare per sé la scelta del candidato sindaco e del prossimo governatore del Lazio.

Il ruggito di Salvini, lo conferma anche Masi: sondaggio da incubo per il Pd, a un passo dal... tracollo

Per questo Salvini vuol farsi trovare pronto e avere un asso nella manica da giocare. Frattini infatti sarebbe stato già sondato dal leader leghista e che non avrebbe rifiutato a priori la proposta. Una figura esterna ai partiti, autorevole, sulla quale il centrodestra - a partire da FI avrebbe difficoltà a dire di no. Ma Frattini, secondo Salvini, avrebbe anche un'altra qualità: apparendo come esterno ai partiti, avrebbe più possibilità di giocarsela col centrosinistra al ballottaggio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.