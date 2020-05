Giorgia Meloni, l'accordo culturale con il Qatar: "Il Parlamento apre le porte alla propaganda dell'integralismo islamico"

28 maggio 2020 a

Dal Parlamento è arrivato il via libera all’accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra Italia e Qatar. Accordo che era già stato firmato a Roma nel 2012 dall’allora premier Mario Monti e dall’emiro Hamad Bin Khalifa Al Thani. Ora è arrivata la ratifica, anche se non con il consenso di Fratelli d’Italia. “Il Parlamento italiano apre le porte alla propaganda dell’integralismo islamico in Italia - ha dichiarato Giorgia Meloni -. Non abbiamo nulla in contrario a fare accordi commerciali o di collaborazione con qualsiasi Stato del mondo, Qatar compreso, ma qui si tratta di ben altro”.

Secondo la leader di Fdi, con questo accordo l’Italia consente a uno “Stato integralista che fa apertamente proselitismo in Europa di diffondere la sua visione fondamentalista dell’Islam a casa nostra”. Si tratta di una “follia” che la Meloni non è disposta ad accettare, tanto da votare contro in Parlamento: “Continueremo a batterci con tutte le nostre forze per difendere le nostre radici classiche e cristiane e i valori di libertà, uguaglianza e democrazia che ne derivano”.

