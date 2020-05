Sondaggio Index Piazzapulita, Carlo Calenda "di prepotenza": in volo tra i leader, Azione sorpassa Renzi

29 maggio 2020 a

Grossa sorpresa a sinistra, Carlo Calenda entra di prepotenza nella contesa tra leader e partiti. Secondo l'ultimo sondaggio Index Research per Piazzapulita, l'ex ministro oggi a capo di Azione è in grande ascesa nella classifica della fiducia. Oggi è al 19% (+1), in una graduatoria guidata ancora dal premier Giuseppe Conte (40%, ma -1), seguito da Giorgia Meloni (35%, +1), Matteo Salvini (stabile al 29%) e Nicola Zingaretti (23%, -1). Poi, appunto, Calenda: molto spinto dai talk tv di La7, precede Silvio Berlusconi (16%), Luigi Di Maio (15%) e soprattutto Matteo Renzi, che prosegue nella sua opera di auto-demolizione politica (10%, -1).

Stessi equilibri tra i partiti: Lega al 25% (-0,1) Pd al 21,2% (-0,3), M5s al 15,5% (+0,1), Fratelli d'Italia al 14,5% (+0,3), Forza Italia al 6,9% (+0,1). Quindi Azione di Calenda, che guadagnando lo 0,3 sale al 2,9% e firma lo storico sorpasso ai renziani di Italia Viva, precipitati al 2,5% perdendo mezzo punto in 7 giorni.

