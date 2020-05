Stefano Bonaccini a Piazzapulita: "Mi davate per sconfitto, ho battuto Salvini". Leader Pd e nuovo premier: mezza conferma

29 maggio 2020 a

Sarà Stefano Bonaccini il candidato premier e leader nazionale del Pd? Il governatore dell'Emilia Romagna sceglie la via più clamorosa (e meno convincente) per "smentire" le indiscrezioni di stampa: l'auto-celebrazione. "Mi davate tutti per sconfitto - ha ricordato in collegamento con Corrado Formigli a Piazzapulita - invece ho battuto Matteo Salvini e il centrodestra che per 2 anni avevano vinto tutto, io il mio l'ho fatto".

Insomma, per chi voleva un biglietto da visita eccolo qua. "E la leadership?", è la domanda d'obbligo di Formigli. "Credo che guidare bene l'Emilia Romagna sia già un gran bel contributo, anche a livello nazionale". Parole che suonano come un bel "stai sereno" da spedire in contemporanea a Nicola Zingaretti e a Giuseppe Conte.

