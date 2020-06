Luca Palamara, Antonio Maria Rinaldi: "Negli Stati Uniti cosa sarebbe successo?"

02 giugno 2020 a

Un dubbio, sul caso Luca Palamara. Un dubbio legittimo, ovvio, ed espresso in estrema sintesi da Antonio Maria Rinaldi, l'europarlamentare della Lega, su Twitter. Già, le intercettazioni che riguardano Palamara sono pesantissime, inequivocabili. Ma lo scandalo in Italia pare essere relativo: ne parlano in pochi e ancor meno condannano in modo tranchant quanto emerso dalle carte. E così, postando una foto di Palamara con faccione aggressivo, con quella smorfia che ben conosciamo, Rinaldi si interroga. "Chiedo per un amico: se negli Stati Uniti, Regno Unito o Francia ci fosse stato un caso Palamara cosa sarebbe successo?", conclude. Domanda ovviamente retorica...

