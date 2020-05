Dritto e Rovescio, Antonio Maria Rinaldi sbrocca con Claudia Fusani: "Perché devi ringraziare Iddio"

15 maggio 2020 a

a

a

Ormai, gli scontri tra Antonio Maria Rinaldi e Claudia Fusani sono un vero e proprio format. Spesso e volentieri, il giovedì sera a Dritto e Rovescio di Paolo Del Debbio su Rete 4, tra l'europarlamentare leghista e la firma di Repubblica si scatena l'inferno. Memorabile, qualche giorno fa, la banconota "da zero euro" sventolata da Rinaldi in faccia alla Fusani. Ma nell'ultima puntata di Dritto e Rovescio, quella di giovedì 14 maggio, Rinaldi era assente. Presentissima, invece, la Fusani. A cui il leghista ha comunque dedicato un minaccioso pensiero su Twitter. Rilanciando un frame dell'ospitata della giornalista, ha cinguettato: "Cara Fusani ringrazia Iddio che questa sera non ci sono...". Arrivederci alla prossima puntata.

Brutale "vaffa" in diretta ai politici in studio. "Con tutto il rispetto...", Cruciani a gamba tesa, il barista gode | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.