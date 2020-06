Rocco Casalino, il sospetto della Calabrò: "Scivolone sulla P2, ha fatto un miracolo o voleva mandarci un messaggio?"

04 giugno 2020 a

Ha fatto discutere la gaffe di Giuseppe Conte e Rocco Casalino. Il premier, infatti, nel discorso di mercoledì 3 giugno, ha parlato di "piano di rinascita" per l'Italia. Una citazione del "piano di rinascita democratica" di piduista memoria. Quel piano, infatti, era in cima alla lista delle priorità della P2 e di Licio Gelli. Un clamoroso scivolone. Ma Maria Antonietta Calabrò fa notare qualcosa di particolare. Lo fa su Twitter, dove cinguetta: "Su molti giornali e siti web il piano di rinascita di Conte si è trasformato in patto di Rinascita, lo spin doctor ha fatto il miracolo visto lo scivolone (?) da matita blu su Gelli e la P2. O quanto affermato live conteneva qualche messaggio subliminale?", conclude sospettosa la giornalista. Ai posteri l'ardua sentenza...

