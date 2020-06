Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri a Stasera Italia sogna la missione impossibile; riformare il fisco e abbattere la burocrazia

04 giugno 2020 a

Luigi Di Maio, ospite a Stasera Italia sui Retequattro condotto da Barbara Palombelli, incalzato dalla conduttrice sull'unità del governo Conte già in crisi ha risposto che: "Se non riusciamo questa volta a riformare il fisco e ad abbattere la burocrazia, non ci riusciremo mai più". Una impresa quasi impossibile che lo stesso ministro ritiene difficile da intraprendere ("nel bel mezzo di una pandemia che ha provocato migliaia di morti").

E allora è semplice prevedere che il governo giallorosso non riuscirà a realizzare nessuna delle due cose enunciate in diretta tv dal ministro, visto che il Pd da anni al governo non è riuscito a fare nessuna riforma in quella direzione che Di Maio ha spiegato nella trasmissione della Palombelli.

