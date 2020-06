Luca Zaia alla guida della Lega? Durigon smentisce: "La leadership di Salvini incontrovertibile, basta vedere la gente quando lui è in giro"

05 giugno 2020 a

Nonostante i grandi successi di Luca Zaia nella gestione dell'emergenza coronavirus, sulla leadership della Lega non ci sono dubbi. A mettere una volta per tutte in chiaro le cose ci pensa un altro big della Lega, Claudio Durigon. "Zaia è un grande governatore, come Fontana e altri della Lega. Verrà confermato in Veneto con numeri stratosferici. La leadership di Salvini incontrovertibile, basta vedere l'affetto che dimostra quotidianamente la gente quando lui è in giro" ribadisce in un'intervista al Tempo. Insomma, nonostante le numerosi voci il governatore del Veneto non prenderà il posto di Salvini.

Poi Durigon passa a un altro altrettanto dibattuto tema: i rapporti all'interno del centrodestra. Quest'ultimo è più unito che mai, "lo abbiamo visto in tutte le campagne elettorali fin qui svolte, non c'è stata una campagna regionale dove non siamo stati insieme. C'è difficoltà nel definire il percorso ma oggettivamente la coalizione è sempre stata unita e credo che lo sarà anche in futuro". A mettere i bastoni tra le ruote però le nomine dei candidati. "Prima delle regionali abbiamo Roma - ammette lui stesso -. La Lega è pronta, con una classe dirigente molto forte, a dare le risposte anche qui nella Capitale che da ormai 4 anni, da quando c'è Virginia Raggi, è nel pieno degrado. Roma ha bisogno di una classe dirigente nuova, vedremo chi sarà candidato sindaco, ma la classe dirigente della Lega c'è ed pronta per poter fare alla grande questa partita e per dare risposte entro i primi cento giorni da quando andremo al governo di Roma". E chissà cosa ne penseranno gli alleati.

