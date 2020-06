Matteo Renzi, la mossa del cavallo per prendere tempo: "Meglio non votare subito"

05 giugno 2020 a

Matteo Renzi accusa il colpo di sondaggi che lo danno sotto la soglia di sbarramento del Germanicum e approfitta della presentazione del suo ultimo libro (La mossa del cavallo) per lanciare messaggi inequivocabili. "La legislatura (e con essa questo governo) durerà fino a scadenza naturale. Non ci sono altre maggioranze possibili" sono le parole dell'ex premier riportate da Pierfrancesco Borgia del Giornale.

Andare al voto (dopo la cessazione dell'emergenza Covid-19) non è pensabile. Soprattutto con la riforma del proporzionale caldeggiata dal Pd. Il nuovo Renzi ha bisogno di tempo e non si limita a proporre temi alti come la riforma elettorale. Nel libro, fresco di stampa, parla di riforme e davanti ai cronisti sottolinea che questo è il momento migliore per un cambio di passo. "Meglio non votare subito e approfittiamo di questo tempo per riforme adeguate. Penso al sistema elettorale ma soprattutto penso alla legittimità popolare che deve avere un premier".

