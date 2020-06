Giuseppe Conte, "scontro molto acceso" con Dario Franceschini: l'errore del premier sugli Stati generali

05 giugno 2020 a

a

a

Sale la tensione tra Dario Franceschini e Giuseppe Conte. Da giorni si vocifera che il ministro in quota Pd non sopporti più il premier e i suoi modi di fare (o meglio, di parlare, visto che di fatti se ne sono visti pochi finora). Adesso fonti di maggioranza riferiscono all’Adnkronos di “uno scontro molto acceso” tra i due sugli Stati generali dell’economia. Annunciati in pompa magna da Conte, il capodelegazione dem avrebbe chiesto spiegazioni su un’iniziativa che “non era stata condivisa” e che “ha sorpreso tutti”.

A cercare un dialogo costruttivo sarebbe stata Teresa Bellanova: visto che ormai l’annuncio è stato fatto - è il ragionamento della ministra renziana - e ha creato aspettative, adesso il governo ha l’obbligo di arrivare a questo confronto con dei contenuti e delle priorità condivise largamente. “Qui abbiamo solo un titolo, riempiamolo di contenuti”, è stato l’invito della Bellanova, consapevole del rischio di alimentare ulteriore tensione sociale in caso di flop dell’iniziativa. Intanto non sono ancora stati stabiliti location e data di questi Stati generali dell’economia: il premier avrebbe voluto tenerli già lunedì prossimo, ma secondo l’Adnkronos potrebbero slittare a mercoledì. Inoltre è emerso che tra gli ospiti non dovrebbe figurare Mario Draghi: l’ex numero uno della Bce era dato tra i principali interlocutori, ma non ci sarà.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.