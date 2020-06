Alessandro Di Battista, resa dei conti nel M5s: tentativo di scalata con l'appoggio di Davide Casaleggio

06 giugno 2020 a

a

a

Alessandro Di Battista si prepara alla corsa per la leadership. Con lui c' è un drappello di M5S della prima ora, da Max Bugani a Giulia Grillo, da Barbara Lezzi a Ignazio Corrao. Non è chiaro, scrive il Corriere della Sera, se a ottobre (la data non è fissata) ci sarà l' atteso duello con Luigi Di Maio, perché il ministro degli Esteri nicchia, non vuole apparire un difensore del governo, né del Pd, e preferirebbe rinviare e affidare la guida a una leadership temporanea di un anno oppure a una collettiva.

"Renzi? Non conta niente". Dibba, profezia pesantissima sul rottamatore: ecco che fine fa se cade il governo

Dietro le manovre per la leadership si sta consumando uno scontro tra Beppe Grillo, sempre più contiano, e Davide Casaleggio, sempre più isolato. Un appoggio al figlio del fondatore arriva da Di Battista e dai suoi.: "Fissare subito la data degli Stati Generali. E votare su Rousseau". Ma che ci sia una guerra in corso lo certifica il provvedimento contro Corrao, reo di aver votato in dissenso sul Mes. Per la Lezzi è "un segnale contro Di Battista". Impossibile non cogliere la sproporzione, visto che in passato ci sono stati molti voti in dissenso senza conseguenze.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.