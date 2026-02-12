Libero logo
Alessandro Di Battista, "vado a Sanremo": travolto dagli sfottò

di Roberto Tortoragiovedì 12 febbraio 2026
2' di lettura

Alessandro Di Battista protagonista… a Sanremo. No, non è l’ultimo colpo di scena dopo la rinuncia al Festival da parte del comico Andrea Pucci, ma l’annuncio che ha fatto sobbalzare più di un politico e più di qualche fan arrabbiato sui social.

L’ex grillino ha confermato che sarà presente a Casa Sanremo – l’area parallela alla kermesse della canzone italiana – durante la settimana più chiacchierata d’Italia. E, come ogni mossa di “Dibba” che si rispetti, c’è già chi borbotta: “Ma è uno scherzo?”, chiede sbigottito un utente su Instagram guardando il post che annuncia la sua presenza. Niente scherzi. L’ex parlamentare sarà davvero lì e lo ha annunciato lui stesso con un video. “Niente scherzi, l’ex parlamentare grillino sarà a Casa Sanremo, nel periodo della kermesse musicale”, recita la nota. 

Ma che farà Di Battista nella cittadina ligure, tra red carpet, passerelle e telecamere? Ufficialmente parlerà di legalità. Una parola che, nella bocca di Dibba, sembra assumere sempre sfumature da palcoscenico. Tra un’ospitata e l’altra di star e influencer – da Naike Rivelli in poi – Di Battista si muoverà tra incontri e dibattiti, con la sua ultima creatura politica alle spalle, l’associazione “Schierarsi”.

I critici non ci stanno: per qualcuno è semplicemente un modo per sfruttare la vetrina mediatica di Sanremo e tornare alla ribalta politica. Qualcuno storce il naso vedendo l’ex 5 Stelle più impegnato in talk show e video-post che nel successo delle Olimpiadi italiane, ma Dibba non si scompone. Ha già fissato la data: venerdì 27 febbraio, mentre all’Ariston sarà la “serata delle cover”. Lui, scherzano i soliti ironici, “una cover l’ha già pronta sul leggio”. E non è un caso che – nel video di annuncio – Di Battista citi Franco Califano: “Non escludo il ritorno”. Sanremo 2026 promette fuochi d’artificio, ma con Di Battista sullo sfondo il Festival non sarà solo musica: sarà “politictainment”.

Roberto Tortora