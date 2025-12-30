Hannoun, Furfaro e compagni: ecco gli "smemorati di Hamas"

Hannoun chi? A sinistra non lo conosce più nessuno. Dopo l’arresto dell’architetto giordano-palestinese, predicatore a Genova e sospettato di finanziare Hamas tramite le sue associazioni, c’è chi non riesce più a pronunciare il suo nome, come Fonzie in Happy Days non riusciva a dire «scusa». Mohhamad Hannoun l’hanno incontrato in tanti.

Alcuni sembra che avessero una certa confidenza, e invece macché, smentiscono. Ieri foto, pacche sulle spalle, abbracci, sorrisi. Oggi mutismo selettivo. Agli atti non c’è alcuna ipotesi di reato da parte di questi paladini della sinistra, capiamoci. E però che figura, compagni.

DI BATTISTA E ASCARI

Dibba, in arte Alessandro Di Battista, ha incontrato più volte Hannoun. Il 25 marzo 2023, sui social, l’ex grillino ha scritto: «Sono venuto nel Nord della Siria con l’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (una di quelle coinvolte nell’inchiesta, ndr). Quando sono tornato in Italia vi ho chiesto una donazione dicendovi che saremmo dovuti tornare durante il Ramadan. Ce l’abbiamo fatta. In pochi giorni», ha spiegato Dibba, «l’associazione ha raccolto 40mila euro. Mi sembrava giusto tornare proprio quando si inizia a parlare meno di questa povera gente, anche perché la situazione era complicata già prima del terremoto (...) Grazie ancora e buon fine settimana a tutti!». Poi un appello: «Se volete continuare a dare una mano all’Associazione con la quale sono venuto in Siria ecco i riferimenti». Dibba è rimasto in silenzio per un giorno e mezzo. Poi ha registrato un video in T-shirt per affermare che «la vicenda viene usata per cancellare il genocidio che va avanti a Gaza». Poi spiega di aver conosciuto Hannoun nel 2021 in un campo profughi palestinese, si descrive come una sorta di Madre Teresa di Calcutta e aggiunge «ben venga la chiarezza».

Con Di Battista, in Siria, è andata pure Stefania Ascari, deputata M5s. Sorridente, velata, si è messa a sua volta in posa con Hannoun e l’amico Dibba. In un video, un altro, aveva chiesto donazioni per la stessa associazione di Hannoun. Ieri Sara Kelany, deputata di Fdi, ha chiesto invece un’informativa al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: «Da anni segnaliamo la pericolosità di questo soggetto, coccolato da esponenti di Pd, Avs e 5Stelle e dalla deputata Ascari, che ha fatto con lui diverse missioni e dopo il 7 ottobre ha perseverato invitando alla Camera uno stretto collaboratore di Hannoun, come emerge nelle intercettazioni, un atteggiamento vergognoso». Il collega leghista Rossano Sasso ha invocato le dimissioni della Ascari dall’Antimafia. Immediata la risposta di Riccardo Ricciardi, capogruppo e pasdaran contiano: «Siamo orgogliosi che una nostra deputata, Stefania Ascari, in tempi non sospetti andava a vedere le ingiustizie che accadevano nei confronti di quel popolo e non si lasciava abbindolare dalle vostre narrazioni sui giornali che sono vostri complici». Ascari ha incontrato Hannoun pure il 23 febbraio 2023, invitato alla Camera, luogo ben noto all’islamico.

Erano riuniti a Genova, quando nel capoluogo ligure c’era anche il predicatore islamico, parecchi sindaci progressisti: i più famosi sono quelli di Milano, Bologna, Genova, Torino. Giuseppe Sala, Matteo Lepore, Silvia Salis, Stefano Lo Russo. Era il 17 settembre e l’evento era organizzato da “Music for Peace”. I manifestanti invitavano a «bloccare tutto per Gaza». Music for Peace è la stessa organizzazione che ha raccolto i beni che la Flotilla avrebbe dovuto sbarcare a Gaza ma che ha preferito far galleggiare in cambusa. Il giallo è legato al fatto che il sindaco Lepore ieri ha tenuto a sottolineare che era «in missione istituzionale come coordinatore delle città metropolitane dell’Anci. In una breve pausa», prosegue il comunicato, «su invito della sindaca di Genova alcuni sindaci si sono affacciati alla manifestazione che si teneva davanti a Palazzo Ducale contro il genocidio. In quel momento non era presente Hannoun, peraltro sconosciuto ai più prima di queste ore...».