Cinquestelle, fotomontaggio choc del grillino Alessandro Ieva. L'ira del centrodestra: "Si dimetta"

Il vicepresidente e assessore all'Ambiente, Territorio e Sicurezza del Municipio Roma X, il grillino Alessandro Ieva, sul proprio profilo Facebook ha postato un'immagine che ritrae Antonio Tajani, Giorgia Meloni e Matteo Salvini mentre si stanno scattando un selfie davanti a una vittima. Lo evidenzia l'edizione on line del Giornale. Lo sfondo è stato preso da Internet e si tratta di attori, ma il suo commento scritto senza mezzi termini ha provocato dure reazioni: "Rabbrividisco solo al pensiero se l'emergenza Coronavirus l'avessero gestita loro. (fotomontaggio provocatorio dal web) Iniziamo a fare delle riflessioni". La Lega non ha perso tempo: nella giornata di domani, lunedì 8 giugno, gli esponenti William De Vecchis, Claudio Durigon e Monica Picca chiederanno le dimissioni e protocolleranno una mozione di sfiducia nei suoi confronti da portare in Aula.

Sulla questione è intervenuta anche Forza Italia, che nella persona di Francesco Giro ha espresso la propria indignazione: "È intollerabile che aggredisca in modo ignobilmente diffamatorio i tre leader del centrodestra, pubblicando un post con una foto che li ritrae ai piedi di un letto di terapia intensiva, ovviamente taroccata, che offende innanzitutto la memoria dei malati e delle vittime del coronavirus". A far sentire la propria voce è stata pure Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, che ha reso noto il fotomontaggio e ha criticato duramente l'assessore grillino: "A rabbrividire sono gli italiani, costretti ad avere personaggi del genere come rappresentanti delle istituzioni. Che schifo".

