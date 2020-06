Matteo Salvini sugli Stati generali dell'economia voluti da Conte: "L'unica certezza è la rissa dentro al governo"

08 giugno 2020 a

a

a

Ancora non ci sono certezze sugli Stati generali dell’economia, la “grande idea” del premier Giuseppe Conte che ha creato tensioni notevoli all’interno del governo, e in particolare tra i dem. Ormai è risaputo che il ministro Dario Franceschini mal sopporta il presidente del Consiglio, ma il segretario Nicola Zingaretti è stato chiaro a riguardo: rimane al suo posto perché non c’è un’alternativa. “L’unica certezza degli Stati generali, al momento, è la rissa dentro al governo”, è la puntura di Matteo Salvini: “Nel frattempo migliaia di famiglie italiane non hanno ancora ricevuto un euro - continua - l’invasione di clandestini è ripresa senza sosta e gli appelli del presidente Sergio Mattarella per dialogare con l’opposizione sono ignorati”.

A ciò si aggiungono i “drammatici problemi” che si chiamano “giustizia, burocrazia, infrastrutture, rapporti con l’Europa”. Poi l’affondo finale: “Con questo governo l’Italia è in pericolo, quando ci farà sapere cosa ha in mente?”. Una domanda quantomai calzante: non sono ancora stati definiti i dettagli organizzativi degli Stati generali dell’economia, che dovrebbero tenersi giovedì 11 giugno a Villa Pamphili. I lavori dovrebbero andare avanti fino a sabato 13, quando si immagina la conclusione con tanto di conferenza stampa. Nel frattempo le proposte della Lega sono chiare e già sul tavolo: modello Genova per le infrastrutture, flat tax per aiutare milioni di famiglie, no al Mes, porti chiusi ed elezioni politiche il prima possibile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.