Carlo Calenda a Quarta Repubblica: "Al governo gente che non sa gestire neppure una gelateria"

09 giugno 2020

Un Carlo Calenda tutto da godere, che la conta giusta, a Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete 4. Prima gli attacchi e le critiche serratissime alla patrimoniale, dunque l'affondo - totale - contro il governo giallorosso nel suo insieme. Il leader di Azione, senza giro di parole alcuno, picchia durissimo: "Al governo abbiamo persone che non hanno mai gestito neanche una gelateria". Dunque, un piccolo suggerimento all'esecutivo di Giuseppe Conte sul tema della ripresa: "Attraverso il fisco decidi che comportamento vuoi incoraggiare. Io aiuterei le imprese che investono". Pensiero di "destra". Tanto che, lo si ribadisce, che ci fa ancora Calenda nello schieramento di centrosinistra? Parlano chiaro anche i sondaggi: il gradimento, in particolare, lo intercetta da un'area di riferimento che sulla carta non sarebbe la sua.

