Giuseppe Conte contestato a Palazzo Chigi, il video di Bechis: il bagno di folla si trasforma in disastro

Il bagno di folla di Giuseppe Conte in piazza Colonna davanti a Palazzo Chigi si rivela un clamoroso autogol. Il premier ha radunato i giornalisti per presentare i suoi tanto amati Stati generali poi, finito lo show, si è avventurato verso le transenne, per avvicinarsi alla piccola folla assiepata. Azzardo fatale, perché sono subito partiti fischi, urla e contestazioni al grido "buffone" e "a casa". Il tutto, davanti alla videocamera di Franco Bechis.





Conte contestato in piazza Colonna. guarda il video integrale di Franco Bechis



Il video del direttore del Tempo, pubblicato sul sito del quotidiano romano, è impietoso. Dai passanti di via del Corso si alza il coro "I soldi, i soldi! La cassa integrazione!". Il premier vorrebbe affrontare i contestatori ma il clima è caldissimo e insieme a Rocco Casalino e al suo codazzo è costretto alla ritirata precipitosa.

