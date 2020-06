Sondaggio Fabrizio Masia, il partito di Giuseppe Conte? Seconda forza di fatto: le cifre impressionanti

11 giugno 2020 a

A spingere in campo Giuseppe Conte con il suo partito ci pensa Fabrizio Masia. Già, perché i risultati del sondaggio Emg Acqua proposto ad Agorà su Rai 3 sono impressionanti. E a tratti inquietanti: ci si interroga come, seppur in astratto, oggi il presunto avvocato del popolo possa avere tale consenso. Il sondaggio infatti riguarda le intenzioni di voto con l'eventuale e ipotetico partito di Conte, di cui si continua a parlare e che Palazzo Chigi, innervosendo il Pd, continua a non smentire. Bene, si scopre che l'ipotetico "partito di Conte" sarebbe di fatto seconda forza politica a livello nazionale insieme ai democratici: il movimento del premier viene dato al 15% e il Pd al 15,1 per cento. Cifre pazzesche, quelle dell'avvocato, e come detto a tratti inspiegabili. Prima forza e con distacco sempre la Lega, data al 25,6%, dunque Fratelli d'Italia al 13 per cento. Clamoroso il passo indietro del M5s, che con Conte in campo crollerebbe al 10,7% (così come sarebbe un crollo verticale quello del Pd). E ancora, Forza Italia al 6,1%, Italia Viva al 4% e Azione di Carlo Calenda al 2,7 per cento.

