M5s, rissa tra grillini per la poltrona migliore in Transatlantico: "Imbecille", "Questo posto è mio"

I Cinque Stelle ormai si accapigliano per tutto, anche per le poltrone. No, questa volta non si tratta di incarichi, ma di vere e proprie poltrone, quelle in Transatlantico. Qui la Camera è stata volutamente allargata per far fronte alle norme anti-Covid, generando la competizione grillina. Come riportato dal Secolo d'Italia dai banchi si sono alzati insulti come "Imbecille", "questo posto è mio", "no è mio". Il tutto è iniziato a mattina presto, quando i Cinque Stelle, impegnati nella corsa ai posti migliori, hanno piazzato foglietti e bigliettini per riservare le poltrone meglio piazzate per sè e per i colleghi.

Ed ecco che è guerra. Secondo i messaggi circolanti nelle chat interne e diffusi dall'Adnkronos, si è aperta la caccia al "genio che ha prenotato mezzo Transatlantico", così come detto da una deputata che ha marchiato il comportamento come "imbecille" e "irrispettoso". Anche chi sedeva a fianco del M5s si è accorto dell'assurdità, tant’è vero che, raccontano, da ora in poi i commessi vigileranno affinché non vi siano prenotazioni multiple dei posti.

