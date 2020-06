Mara Carfagna attacca Vittorio Sgarbi senza mascherina: "Alla Camera 629 imbecilli e uno intelligente?"

11 giugno 2020 a

Vittorio Sgarbi ha un pessimo rapporto con la mascherina. Il critico d'arte, dopo aver più volte denunciato l'esaltazione della pericolosità del coronavirus, si rifiuta di indossare la mascherina durante l'audizione in commissione Istruzione e Cultura alla Camera prima e a Montecitorio poi. Una scelta che ha subito scatenato i presenti, compresa Mara Carfagna che ha tuonato: "Onorevole Sgarbi indossi la mascherina, non è che qui ci sono 629 imbecilli e uno intelligente".

Un ammonimento giunto dopo diversi rimproveri al critico d'arte che si aggirava nell'emiciclo sprovvisto di protezione anti-Covid. "È una questione di rispetto dei colleghi - ha proseguito la vicepresidente - infatti sono loro che chiedono il rispetto delle regole". Sgarbi aveva ribadito di non volerla indossare: "Non la metto la mascherina, mi fa male. Borrelli capo della Protezione civile ha detto che lui non la mette se rispetta la distanza ed era il 3 aprile. Io sono a distanza e non la metto”, si era giustificato in maniera del tutto inappuntabile.

