Giorgia Meloni, l'agghiacciante coro degli operai contro il premier: la sinistra che dice?

Un coro sessista e offensivo contro Giorgia Meloni è stato intonato alla manifestazione dei metalmeccanici durante l'occupazione della stazione Genova Brignole. "Meloni ce lo suc***", hanno cantato gli operai - con tanto di casco giallo e felpe nere - che erano presenti sulla banchina tre, come ben si sente nella registrazione salvata da LocalTeam che ha seguito l'evento in diretta. In totale 20 secondi di coro, nel corso dei quale la frase è stata ben scandita e ripetuta in loop dai metalmeccanici. E la sinistra che dice? Al momento non si registrano ancora dai parte dei soliti moralisti che, spesso, quando si tratta di difendere un'esponente di destra si voltano dall'altra parte.

"Un episodio triste che condanniamo e censuriamo con fermezza, chiedendo che gli stessi sindacati si scusino e prendano le distanze - il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami -. Così come ci attendiamo che facciano lo stesso tutte le altre forze politiche, in particolare le donne di sinistra che purtroppo spesso utilizzano due pesi e due misure quando si tratta di difendere le donne che non la pensano come loro".