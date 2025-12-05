Libero logo
Giorgia Meloni, l'agghiacciante coro degli operai contro il premier: la sinistra che dice?

di
venerdì 5 dicembre 2025
Giorgia Meloni, l'agghiacciante coro degli operai contro il premier: la sinistra che dice?

2' di lettura

Un coro sessista e offensivo contro Giorgia Meloni è stato intonato alla manifestazione dei metalmeccanici durante l'occupazione della stazione Genova Brignole. "Meloni ce lo suc***", hanno cantato gli operai - con tanto di casco giallo e felpe nere - che erano presenti sulla banchina tre, come ben si sente nella registrazione salvata da LocalTeam che ha seguito l'evento in diretta. In totale 20 secondi di coro, nel corso dei quale la frase è stata ben scandita e ripetuta in loop dai metalmeccanici. E la sinistra che dice? Al momento non si registrano ancora dai parte dei soliti moralisti che, spesso, quando si tratta di difendere un'esponente di destra si voltano dall'altra parte. 

"Un episodio triste che condanniamo e censuriamo con fermezza, chiedendo che gli stessi sindacati si scusino e prendano le distanze - il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Galeazzo Bignami -. Così come ci attendiamo che facciano lo stesso tutte le altre forze politiche, in particolare le donne di sinistra che purtroppo spesso utilizzano due pesi e due misure quando si tratta di difendere le donne che non la pensano come loro".

Cgil, il sindacalista insulta Meloni: "Quella è vaselina"

Alta tensione tra manifestanti e polizia davanti alla prefettura di Genova, dove è arrivato il corteo degli opera...

Dopo il corteo di ieri, oggi Genova è teatro di scontro tra i sindacati. La Uilm ha infatti denunciato che i suoi dirigenti avrebbero subito un'aggressione fisica da parte degli esponenti della Fiom. L'episodio si sarebbe verificato davanti ai cancelli dell'ex Ilva tra le 8.30 e le 9.00 prima che i delegati Uilm si collegassero con una trasmissione di Rai Tre per raccontare la propria battaglia sindacale. "Ci hanno intimato di toglierci i nostri k-way, di non mostrare nulla che richiamasse la Uilm. Pensavamo finisse lì", hanno raccontato il segretario generale ligure Luigi Pinasco, il segretario organizzativo Claudio Cabras.

Genova, la denuncia della Uilm: "Pestati a calci e pugni da quelli della Fiom"

Quinto giorno consecutivo di sciopero e blocco stradale in piazza Savio, a Genova, dei lavoratori dello stabiliment...
