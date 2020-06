Fase 3, anticipazioni sul Dpcm di lunedì: via libera a sport di contatto e all'apertura di centri benessere

11 giugno 2020 a

L'Italia si avvia alla Fase 3 post coronavirus. Nella bozza del nuovo Dpcm sono dieci gli articoli validi fino al 14 luglio che Giuseppe Conte si appresta a firmare. All'interno i chiarimenti sulla ripresa delle attività sportive: da lunedì sono ammesse le partite di calcetto, basket, pallavolo, pallanuoto e beachvolley sulle spiagge. "A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle regioni e province autonome che abbiano preventivamente accertato, d'intesa con il ministero della salute e dell'autorità di governo delegata in materia di sport, la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida di cui al periodo precedente per quanto compatibili", si legge.

A differenza di quanto affermato nelle ultime ore da molti giornali, sono rinviate di un mese le aperture delle discoteche, delle fiere e dei congressi. Riaprono invece lunedì le aree gioco per i più piccoli nei parchi e nelle ville: qui è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari, nonni e baby sitter. A poter tirare su le serrande anche le sale giochi, sale scommesse e sale bingo, i centri benessere e le terme. E anche i comprensori sciistici. Vietati gli spostamenti, fino al 30 giugno, fuori dalla zona Schengen a meno che non ci siano validi motivi di lavoro, salute o altra necessità.





