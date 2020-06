Sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo, fiducia nei governatori: il botto di Vincenzo De LUca

11 giugno 2020 a

a

a

Il coronavirus fa bene ai governatori, ma non a tutti. Secondo il sondaggio Demopolis realizzato per Otto e mezzo, la fiducia nei presidenti di Regione è cresciuta di 9 punti rispetto allo scorso dicembre, arrivando oggi al 51%. Ma come sottolinea Paolo Pagliaro nel suo "punto", sono 7 i governatori più apprezzati: al primo posto c'è il leghista Luca Zaia del Veneto (75%, +15 guadagnati dall'inizio dell'epidemia), seguito dai dem Vincenzo De Luca in Campania (62%, addirittura +25) e Stefano Bonaccini in Emilia Romagna (60%), e da Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia) ed Enrico Rossi (Toscana) al 54%, Musumeci in Sicilia (53%) e Solinas in Sardegna (51%). Zaia e De Luca, efficaci nella pratica e nella comunicazione: quasi le prove generali per un ruolo da leader a livello nazionale.

A pagare pegno sono invece i governatori di tre regioni particolarmente penalizzate dall'emergenza come Attilio Fontana in Lombardia, Ceriscioli nelle Marche e Cirio in PIemonte, tutti con una fiducia oscillante tra il 35 e il 39%. In particolare, Fontana rispetto a dicembre ha perso 16 punti.

Video su questo argomento "Parlamento imbarazzante". Regionali, l'affondo di Luca Zaia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.