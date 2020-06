Claudio Borghi ad Agorà: "Non vogliamo uscire dall'Europa, ma..."

12 giugno 2020 a

Non usa giri di parole, Claudio Borghi. Il leghista, ospite ad Agorà su Rai 3, punta il dito contro un'Europa che continua a latitare nell'emergenza coronavirus. E spiega: "Nessun vuol pagare in Europa per gli altri. Il piano di Ursula von der Leyen non andrà mai a compimento". Dunque, Borghi aggiunge: "Non possiamo pensare in questa situazione ora di uscire dall'Europa, ma a un certo punto bisognerà discutere e riflettere". Insomma, non si pensa di abbandonare la Ue. Ma arriverà il momento in cui si dovrà fare i conti. E, chissà, tutto è possibile...

