Sondaggio di Termometro Politico, il partito di Giuseppe Conte ridimensionato: giova solo al centrodestra

Alla faccia del 14,3 per cento per la fantomatica lista Conte. Il premier, nel caso in cui decidesse di dar vita a un partito tutto suo otterrebbe l'8,9 per cento. Questo perlomeno stando all'ultimo sondaggio realizzato da Termometro Politico tra il 10 e l'11 giugno. Ad essere penalizzati da una lista di Giuseppe Conte sarebbero principalmente Pd e Movimento 5 Stelle che perderebbero 3 punti percentuali di consenso ciascuno, meno dunque rispetto a quelli stimati una settimana fa da Quorum/YouTrend. I primi, dunque, passerebbero dal 20,8 attuale al 17,1, i secondi invece dal 14,8 all'11,4.

"Rifarei tutto", "Neppure una caloria". Vergogna e menzogna. parla Conte: in che mani siamo?

Nessuna variazione per la Lega che rimarrebbe prima forza con il 28 per cento e per Fratelli d'Italia al 15 per cento, mentre solo Forza Italia registrerebbe una leggera flessione (-0,4 al 5,5). In ogni caso il partito di Conte gioverebbe a Italia Viva che raggiungerebbe il 3,3 per cento. Un dato, quello della lista Conte, che risente della poca fiducia che gli italiani nutrono ormai nel premier.

