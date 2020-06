Roberto Calderoli, terribile profezia sulle vere volontà di Gualtieri: "Prepariamo le mutante di ferro, in arrivo una stangata per tutti"

13 giugno 2020 a

a

a

Roberto Calderoli su tutte le furie. L'operato di questo governo è da vergogna. Il leghista ha deciso di sfogarsi sul suo profilo Facebook, nel mirino il ministro dell'Economia: ‘Non abbiamo in programma una specifica tassa sulla ricchezza’. Parola del ministro Roberto Gualtieri. Il che significa che è meglio preparare le mutande di ferro perché è in arrivo una stangata per tutti - è questo il suo dubbio - perché dal sibillino messaggio del ministro dell’Economia si capisce che non solo ci sarà la patrimoniale, e ci sarà, ma ci saranno anche più tasse per tutti come da consuetudine per i governi di sinistra, consuetudine a cui gli scodinzolanti Cinque Stelle si sono subito adeguati".

"Non ne parlare". Calderoli vuota il sacco, così Speranza a fine gennaio: virus, vergogna del governo

Il coordinatore delle segreterie nazionali della Lega boccia in pieno gli Stati generali, quelli che dovrebbero rilanciare l'economia: "E questo sarebbe il grande piano? - si chiede in quella che sembra essere una domanda retorica -. Il conclave di dieci giorni di Villa Pamphili partorisce il solito più tasse per tutti? Ogni mio commento a riguardo sarebbe da querela per cui evito di farlo…"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.