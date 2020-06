Matteo Salvini contestato a Barcellona Pozzo di Gotto: "Simpatici, sempre i soliti. Stesse facce"

13 giugno 2020 a

"Sempre i soliti". Matteo Salvini, su Facebook, condivide un breve video della contestazione che alcuni attivisti di sinistra gli hanno riservato durante la sua visita in Sicilia, per la precisione per le strade di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina. Solite facce, soliti slogan: "Buffone! Buffone! Buffone!".

Video su questo argomento "Mandiamo a casa Conte", un sostenitore implora Salvini? Ecco la risposta

E il leader della Lega, più che amareggiato o dispiaciuto, sembra piuttosto divertito, tanto da sbeffeggiarli sui social: "Simpatici i contestatori di Barcellona Pozzo di Gotto (che poi mi hanno seguito a Milazzo, stesse facce). Sempre i soliti, quanti baci gli mandiamo?". A giudicare dalla reazione dei follower di Salvini, molti.

