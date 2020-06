Beppe Grillo, botta e risposta senza precedenti con Alessandro Di Battista: "Un'assemblea costituente? C'è chi vive nel Giorno della marmotta"

14 giugno 2020 a

Un botta e risposta senza precedenti. Beppe Grillo ha lanciato un chiaro messaggio al pentastellato Alessandro Di Battista: "Dopo i terrapiattisti e i gilet arancioni di Pappalardo, pensavo di aver visto tutto...ma ecco l'assemblea costituente delle anime del Movimento. Ci sono persone che hanno il senso del tempo come nel film "Il giorno della marmotta"" ha scritto il fondatore del Movimento 5 Stelle sulla sua pagina Facebook. L'intervento di Grillo arriva proprio dopo le parole di Dibba che, ospite a Mezz'ora in più, ha detto chiaro e tondo: "Chiedo formalmente il prima possibile un'assemblea in cui tutte le anime possano costruire una loro agenda e vedremo chi vincerà". Un'uscita che si inserisce nel dibattito all'interno del Movimento in vista della Costitutente e della nomina del nuovo leader politico.

