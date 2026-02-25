Referendum giustizia, indiscrezioni su Beppe Grillo: il pranzo che fa tremare Giuseppe Conte

Da Beppe Grillo neanche una parola. Il fondatore del Movimento 5 Stelle, in queste ore di scontro sul referendum giustizia, non si esprime. E non sarebbe un caso. Sono in tanti a pensare che Grillo, se potesse, e non è detto che non decida di farlo, possa votare per il "Sì". Secondo indiscrezioni riportate dal Secolo d'Italia, in un pranzo romano, il fondatore pentastellato avrebbe riunito i suoi più fidati al solito hotel Forum. Si era parlato di referendum sulla giustizia, ovviamente, ma a quanto pare non c’erano state indicazioni di voto da parte del comico. Lui stesso ha sperimentato sulla sua pelle il sistema giudiziario: per la condanna in primo grado del figlio Ciro per lo stupro in Sardegna. E prima ancora, anni addietro, lui stesso aveva subito una condanna per omicidio colposo in seguito a un incidente con l’auto.

Nel 1981, mentre guidava una Range Rover in una strada di montagna a Limone Piemonte, l’auto uscì fuori strada precipitando in un burrone. Nell’incidente morirono tre persone che erano a bordo con lui. Nel 1985 Grillo fu condannato in via definitiva per omicidio colposo a 14 mesi di reclusione con pena sospesa. Non scontò quindi il carcere, ma la condanna è rimasta nel suo casellario giudiziario.