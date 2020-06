Matteo Salvini rincara la dose: "La Azzolina? Se facesse la maturità non passerebbe l'esame"

15 giugno 2020 a

Matteo Salvini torna a piicchiare duro contro l'operato di Lucia Azzolina. Dopo la gaffe clamorosa del ministro dell'Istruzione sul termine "plexiglass", ecco che il leader della Lega getta benzina sul fuoco. "La riapertura delle scuole è un tema che stiamo affrontando dalla fine di aprile - esordisce a Rtl 102.5 -. È chiaro che nel pieno della pandemia, nessuno si sognava di riproporre le riaperture. Ma in tutta Europa, moltissimi Paesi, hanno riaperto le scuole da maggio. In Italia ci siamo fermati a parlare del plexiglas, con un ministro assolutamente inadatto che, se facesse la maturità, non penso passerebbe l'esame. Stando ai dati scientifici avremmo potuto riaprire, in linea con gli altri Paesi europei, alla fine di maggio". Una frase, questa, che sembra condivisa anche da chi sta al governo con la grillina. Lo stesso Pd è già pronto a scommettere che la ministra sarà la prima a essere silurata dopo l'emergenza coronavirus.

