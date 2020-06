Sondaggio Mannheimer, scissione M5s: "Per un terzo degli elettori grillini ci sarà"

16 giugno 2020 a

a

a

Secondo un sondaggio Ipsos , i 5 Stelle, se guidati da Giuseppe Conte, eventualmente, in caso di nuove consultazioni politiche, sfiorare addirittura il 25% (attualmente sono al 17%), ciò che rinforza l'attuale componente "governativa" del Movimento. Sempre secondo il sondaggio di Renato Mannheiemer s econdo la maggior parte degli italiani (61%) la scissione dei grillini è uno scenario molto probabile, se non certo. Lo svelano i dati dell'Istituto EumetraMR per conto della trasmissione Quarta Repubblica, condotta da Nicola Porro.

Mascherine, l'inquietante sondaggio di Mannheimer: "Egoismo", perché queste cifre spaventano

Questa convinzione è nettamente più forte tra i giovani (67%), che hanno sempre compreso una delle basi elettorali privilegiate per gli M5, e tra i possessori dei titoli di studio più integrati. Ma ciò che è più interessante è il fatto che il convincimento degli M5 sia sia nel procinto di spaccarsi sia molto diffuso anche all'interno degli stessi votanti grillini .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.